Pretzel e i suoi cuccioli: il trailer della nuova serie animata in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha condiviso il primo trailer della serie animata Pretzel e i suoi cuccioli, svelandone così la data di uscita: il prossimo 11 febbraio in tutto il mondo.

Nel video si introducono i simpatici bassotti protagonisti della storia, anticipando inoltre le avventure che affronteranno i membri di questa famiglia a quattro zampe che crede nel rispetto della diversità.

Basata sull'amato personaggio del classico per bambini Pretzel degli autori pluripremiati e creatori di Curioso come George, Margret e H.A. Rey, la serie originale è una nuova storia della moderna famiglia di cani guidata dal papà casalingo Pretzel, dei suoi cinque adorabili cuccioli di bassotto e dalla mamma Greta, il sindaco di Muttgomery.

La versione originale di Pretzel e i suoi cuccioli può contare sulle voci del candidato all'Emmy Mark Duplass (The Morning Show), di Nasim Pedrad (Saturday Night Live) e degli esordienti ​​Milo Stein, Alex Jayne Go, Max Mitchell, Amari McCoy e Gracen Newton.

La sinossi anticipa:

Quando tuo padre è il "bassotto più lungo del mondo", dà una nuova svolta al diventare grandi! Gli otto episodi della serie seguono Pretzel (Mark Duplass), Greta (Nasim Pedrad) e i cuccioli nella loro città natale, Muttgomery: sono una famiglia moderna e unica che è sempre a caccia di modi per "fare la propria parte" e rendere il mondo un posto migliore per i loro amici a quattro zampe e per i vicini. Pretzel e Greta incoraggiano i loro cuccioli a cercare di risolvere i propri problemi, spesso ricordando loro di affrontare le sfide in guardia, a "Zampe alte"!

Da HarperCollins Productions (Carmen Sandiego, The Oregon Trail), parte di HarperCollins Publishers, la serie Originale Apple TV+ Pretzel e i suoi cuccioli è prodotta da Caroline Fraser, capo di HarperCollins Productions, Ricardo Curtis e Wes Lui di House of Cool. Steve Altiere (Dinotrux, Dragons: Rescue Riders), che è anche showrunner, è co-produttore esecutivo, come Jennifer Contucci di HarperCollins Productions. Lo studio di animazione responsabile del design e della storia è House of Cool (Cattivissimo me, Trollhunters), mentre lo studio di animazione responsabile della CG è Saturday Animation (Mighty Mike, Zafari). Tony Wagner, esperto riconosciuto a livello mondiale in materia di istruzione e ricercatore senior presso il Learning Policy Institute, è stato l'esperto consulente per la serie.