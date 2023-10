PresaDiretta su Rai 3: La guerra in Ucraina e le decisioni dei paesi del BRICS

Stasera, 23 ottobre, su Rai 3 in prima serata a partire dalle 21:20, torna PresaDirettafa il suo ritorno. Con la conduzione di Riccardo Iacona e la partecipazione degli inviati del programma, ci immergeremo in tre intriganti inchieste. Ecco un'anteprima di cosa ci aspetta questa sera.

Le inchieste del 23 ottobre di PresaDiretta

Gli inviati della trasmissione sono tornati in Ucraina per capire come lo sforzo bellico sta sgretolando la tenuta economica del paese, e poi in Russia, per vedere da vicino l'impatto delle sanzioni occidentali. Quindi in Sudafrica, al Summit dei BRICS dove è stato disegnato un nuovo ordine mondiale e, infine, in Israele, per sentire cosa pensano gli israeliani delle politiche per la sicurezza dei Governi guidati da Netanyahu.

La Guerra tra Russia e Ucraina

All'indomani dell'invasione dell'Ucraina, l'Occidente ha lanciato il più grande sistema di sanzioni mai creato contro la Federazione Russa, per provare a piegarla sul piano economico. Sono passati quasi due anni: quali sono i reali effetti delle sanzioni sull'economia russa?

Nel frattempo, la guerra in Ucraina sta sistematicamente distruggendo e annientando l'economia del Paese: il suo sistema produttivo, i complessi industriali e il tessuto sociale, vincerà chi ha i soldi per continuare la guerra.

La rivoluzione dei BRICS

A Johannesburg in Sudafrica, dove si sono riuniti i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), sono state prese decisioni cruciali: andiamo verso la fine del dollaro e un nuovo ordine mondiale?

Ospiti di stasera

In studio ospite di Riccardo Iacona, Federico Fubini vicedirettore del Corriere della Sera, esperto di economia e di finanza per ragionare insieme sulle conseguenze economiche delle guerre che caratterizzano il nostro presente.