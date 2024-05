Poppy Playtime: il videogioco horror diventerà un film live-action prodotto da Legendary

Il videogioco Poppy Playtime diventerà un film live-action prodotto da Legendary che svilupperà l'adattamento per il grande schermo con Don Murphy e Susan Montford di Angry Films e Mob Entertainment.

I diritti del titolo sono stati al centro di un'agguerrita lotta tra studios per aggiudicarsi l'occasione di trasformare la storia a sfumature horror in un lungometraggio.

Cosa racconta il gioco

Nei giochi di Poppy Playtime si prende il ruolo di un ex dipendente di un'azienda di giocattoli famosa in passato, la Playtime Co. Dopo aver ricevuto una lettera criptica, il protagonista si ritrova in una fabbrica isolata e deserta e scopre che è diventata la casa di alcuni giocattoli che hanno preso vita. Totalmente diversi dai ricordi felici dell'infanzia, i giocattoli hanno ora delle intenzioni oscure.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il primo capitolo del franchise ha debuttato nel 2021, ottenendo una grande popolarità in tutto il mondo e raggiungendo quota 12 milioni di giocatori tramite PC e piattaforme mobile. A gennaio è arrivato il capitolo 3, Deep Sleep.

Legendary collaborerà nuovamente con Murphy o Montford dopo il remake del cult Faces of Death, e il film Buck Rogers attualmente in fase di sviluppo.