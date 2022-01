Pomeriggio 5 sottrae l'ospite a La Vita in diretta: Alberto Matano furioso (VIDEO)

Comportamento poco etico quello esibito oggi dai giornalisti di Pomeriggio 5, che hanno sottratto l'intervistato, il marito di Liliana Resinovich, a La vita in diretta, scatenando l'ira di Alberto Matano.

In questo mercoledì 5 gennaio 2022 a Trieste è stato trovato un cadavere vicino all'abitazione di Liliana Resinovich, la 62enne scomparsa lo scorso 14 dicembre. L'inviata de La vita in diretta ha provato ad intervistare il marito della donna ma la troupe di Simona Branchetti gliel'ha 'scippato'.

Sebastiano Visintin era stato contatto da La Vita in diretta, il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, ma quando l'uomo ha iniziato a parlare del ritrovamento del cadavere ha spiegato che la sua speranza era ancora viva, augurandosi che quei resti non appartenessero alla moglie. Quando è scoppiato a piangere Matano ha preferito dare a Visintin il tempo di riprendersi e ha mandato in onda la pubblicità.

Il tempo di qualche spot e la giornalista di Rai1 era stata già affiancata dall'inviata di Pomeriggio 5 che, incurante, parlava a voce talmente alta da coprire quella del povero Sebastiano, vanificando il lavoro de La Vita in Diretta.

Alberto Matano ha fermato l'intervista e ha detto "Come vedete ci sono anche colleghi di altre televisioni, noi facciamo il nostro lavoro e mi auguro lo possano fare anche loro, sempre nel rispetto e nella correttezza che deve contraddistinguere i nostri rapporti".

Poi ha chiesto alla sua inviata di spostarsi per evitare il ritorno delle voci della giornalista di Canale 5, a questo punto sarebbe avvenuto lo scippo, sottolineato con indignazione dal giornalista Rai "Filomena scusa- ha detto Matano -vedo che Sebastiano non è più con noi, quest'uomo sta vivendo un dramma, a breve probabilmente saprà che sua moglie è morta, lui, come avete visto, era in diretta con noi, ma la troupe di una trasmissione concorrente, di Canale 5, ci ha sottratto Sebastiano in diretta, purtroppo sono cose che succedono, anche se non dovrebbero accadere, questo non è il mio stile".

Poco dopo Alberto Matano ha voluto spiegare meglio l'accaduto "noi de La Vita in diretta avevamo preso un appuntamento con il signor Sebastiano, anche perché lo seguiamo da giorni. Avremmo dovuto parlare delle novità ma avete visto quello che è accaduto in diretta. Devo dire che sono momenti che non mi appartengono, non è il mio stile per fortuna".