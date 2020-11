Pokémon: l'illusionista Uri Geller revoca il divieto sulle carte di Kadabra

Per i fan dei Pokémon sembra finalmente essere arrivata la fine di una controversia legale durata più di 20 anni: il famoso illusionista Uri Geller ha concesso a Nintendo e The Pokémon Company International il permesso di iniziare a stampare di nuovo le carte di Kadabra.

"Sono veramente dispiaciuto per quello che ho fatto 20 anni fa. Bambini e adulti sto revocando il divieto, ora è Nintendo che deve iniziare a ristampare la mia carta Kadabra. Probabilmente sarà una delle carte più rare ora! Tanta energia e amore per tutti!", ha scritto Geller, 73 anni, in un post su Twitter in risposta a un articolo sul sito web di The Gamer.

Geller è un illusionista e un sensitivo noto per la sua tipica routine di piegare i cucchiai. 20 anni fa, nel novembre del 2000, Geller fece causa a Nintendo per 60 milioni di sterline perché secondo lui il Pokémon conosciuto come Kadabra si trattava di una sua parodia non autorizzata.

Una foto di Uri Geller

Come risultato della causa a Kadabra fu essenzialmente vietato di apparire nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon per quasi due decenni. Kadabra non è nemmeno apparso nell'anime Pokémon del 2005 ma soltanto in un breve cameo nel film del 2012 Pokémon: Kyurem VS. La spada della giustizia.

Nel 2003 Masamitsu Hidaka ha affermato che Kadabra non sarebbe stato usato per un'altra carta collezionabile Pokémon fino al raggiungimento di un accordo legale con Geller e, a quanto pare, sembra che quel giorno sia finalmente arrivato.