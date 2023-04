Pluto TV, in arrivo nuovi canali streaming da maggio

A maggio mettetevi comodi: il meglio dell'intrattenimento arriva in tanti nuovi canali su Pluto TV ed è sempre gratis! Il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount mette a disposizione dei propri utenti un universo di contenuti in continuo aggiornamento, per dare al suo pubblico film, serie tv, show e documentari e assecondare i gusti e le passioni di tutti.

I migliori contenuti della piattaforma, tutti in un unico posto. Il servizio digitale completamente gratuito di Paramount accende un nuovo ed esclusivo canale per dare agli utenti un accesso diretto ai contenuti più amati presenti in piattaforma: Pluto TV #1! Ogni giorno andranno in onda tutti gli show più apprezzati e visti dagli spettatori per rivivere i momenti più emozionati dei nostri show preferiti. Tra i contenuti in programma: Il Banco dei Pugni, South Park, Settimo cielo, Catfish e tanto, tanto, altro!

A Score to Settle: una scena del film

Nei weekend di maggio su Pluto TV Film Azione arriva un ciclo dedicato ad uno degli attori più apprezzati di Hollywood. Ogni sabato dalle 21:30 va in onda Everybody Loves Nicolas Cage, una selezione dei film più apprezzati in cui l'attore è protagonista. Si inizia il 6 maggio con A Score to Settle - Un conto da regolare. Finito dietro le sbarre per coprire il suo boss, Frank esce di galera dopo diciannove anni e riallaccia i rapporti con suo figlio ormai adulto. L'uomo però cova un profondo desiderio di vendetta.

Talitha Bateman e Nicolas Cage in una scena di Vendetta: Una storia d'amore

La settimana successiva, il 13 maggio, va in onda Vendetta: Una storia d'amore. Una donna viene stuprata mentre torna a casa con la figlia dodicenne. La polizia indaga per far luce sulla vicenda e proteggere la donna. Il 20 maggio dalle 21.30 va in onda Looking Glass - Oltre lo specchio. Una coppia acquista un motel in un deserto. Un omicidio, però, cambia ogni cosa. Infine, il 27 maggio chiude il ciclo Mom and Dad. Un'inspiegabile epidemia colpisce gli esseri umani spingendoli a massacrare i figli, una coppia di fratelli deve sopravvivere ai propri genitori per ventiquattro ore.

A maggio Pluto TV celebra le mamme con un canale dedicato a una delle sit-com più apprezzate. Dal 5 maggio arriva Super! Instant Mom. Il 15 maggio si accende Yu-gi-oh! il canale dedicato all'omonimo manga che gli appassionati di anime stavano aspettando per riguardare le avvincenti sfide all'ultima carta e gli iconici duelli di Duel Monsters. In occasione del Giro d'Italia, dall'8 maggio su Pluto TV arriva un canale interamente dedicato agli amanti del ciclismo: Pluto TV Ciclismo con itinerari, gare e tutto il bello di muoversi e correre in bicicletta, tutto in un unico canale.

Dal 12 maggio si accende VH1+ Euro Hits, una finestra sui più grandi successi del passato e del presente, 100% made in Europe per calarsi ancora di più nella frizzante atmosfera dell'Eurovision Song Contest 2023. Questo è solo un assaggio delle tantissime sorprese in arrivo. Per non perdere neanche uno dei contenuti che saranno trasmessi nel mese di maggio sul servizio streaming gratuito di Paramount segui l'account Instagram ufficiale di Pluto TV.