Pluto TV, ecco la Playlist e i film per San Valentino del servizio gratuito di Paramount

Per San Valentino Pluto TV ha preparato la Playlist perfetta per una cena a lume di candela e una serie di film romantici da vedere in due

Pluto - il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount - si tinge di rosa per celebrare la festa dell'amore e degli innamorati con una programmazione davvero speciale che raccoglie i film, le serie TV e le canzoni più romantiche degli ultimi tempi.

Crush ha finalmente accettato il tuo invito a cena, il menù è stato deciso e hai già comprato fiori e cioccolatini; manca solo la giusta colonna sonora: la sera di San Valentino su VH1+ Love Music verranno trasmessi i successi più romantici degli ultimi tempi come "Best Thing I Never Had" di Beyoncé, l'intramontabile "My Heart Will Go On" di Celine Dion, la romanticissima "Perfect" di Ed Sheeran, e i successi più romantici della musica italiana come "Baciami Ancora" di Jovanotti e "Sei Nell'Anima" di Gianna Nannini.

Se per la perfetta serata romantica basta un film da guardare con la persona amata, per tutto il mese di febbraio è disponibile una programmazione dedicata alle storie d'amore più belle del cinema, per dare ad ogni serata la giusta dose di romanticismo. In occasione di San Valentino, su Pluto TV In Love andranno in onda alcuni dei film più romantici di sempre come ad esempio Cercasi amore... teneramente, Personal Effects, Tentazioni Irresistibili, Laws of Attraction - Matrimonio in appello, Un matrimonio inaspettato, Ricomincio da San Valentino e Qui dove batte il cuore, il celebre film del 2000 con una giovanissima Natalie Portman.

Trovare la persona giusta è un'impresa non da poco e la strada che porta al vero amore è spesso tortuosa e piena di difficoltà. Arrivati a destinazione, però, ogni sforzo sarà valso la pena. Il 14 febbraio sul canale dedicato a Catfish, il famoso programma di MTV che riunisce coppie che si sono conosciute solo attraverso gli schermi, va in onda una selezione di episodi a lieto fine.