Pleasure: il trailer del film ambientato nel mondo del porno

Pleasure, film che era stato selezionato per il Festival di Cannes 2020, ha ora un trailer in attesa del debutto previsto per il 13 maggio nelle sale americane.

Nel video viene introdotta la protagonista Linnéa che arriva dalla Svezia a Los Angeles, iniziando a recitare in film porno con il nome di Bella Cherry, situazione che complica la sua vita privata, le amicizie e non solo.

Ninja Thyberg ha diretto il film Pleasure e la protagonista è l'attrice emergente Sofia Kappel.

Il progetto si basa sull'omonimo cortometraggio diretto nel 2013 ha ottenuto le nomination ai Film Independent Spirit Awards 2022 nelle categorie Miglior Regista e Miglior Attrice Non Protagonista grazie alla performance di Zelda Morrison.

Nel cast ci sono anche Evelyn Claire, Chris Cock, Kendra Spade e Dana DeArmond.

Pleasure arriverà nelle sale americane in versione non censurate e Ninja Thyberg ha dichiarato: "Sono felice e sollevata che la mia opera prima e il lavoro della mia vita sia nelle mani di Neon che osa lanciare il film con la mia visione originale, diretta e senza tagli, al pubblico americano".