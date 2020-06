PlayStation 5: svelata la nuova data dell'evento di presentazione

L'evento di presentazione di PlayStation 5, come rivela una pubblicità apparsa su Twitch, ha una nuova data: giovedì 11 giugno alle 22.00 (ora italiana).

L'appuntamento per gli appassionati di videogiochi era stato rimandato perché considerato poco appropriato durante le proteste in corso negli Stati Uniti dopo l'uccisione di George Floyd.

Looks like a Twitch ad has leaked the new PS5 event date as June 11. pic.twitter.com/lU0kt9IJGz — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 8, 2020

Sony, per ora, non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale, tuttavia l'immagine apparsa online sembra lasciare poco spazio ai dubbi. L'intero show sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di PlayStation, Twitch e YouTube. La presentazione dovrebbe essere dedicata al "futuro del mondo dei videogiochi" e svelare i titoli che verranno messi in vendita quando sarà messa in commercio la console PlayStation 5.

I fan, online, sostengono che si potrebbero forse avere degli aggiornamenti riguardanti progetti molto attesi come un nuovo titolo legato a Resident Evil, Spider-Man 2 e God of War.

Bisognerà però attendere ancora qualche giorno prima di scoprire i dettagli che i vertici della Sony hanno deciso di condividere online.