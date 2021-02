Pizza Girls, la seconda stagione da oggi su La5

Al via da oggi su La5, dal lunedì al venerdì alle ore 11:50, la seconda stagione di Pizza Girls. Un format innovativo che coniuga gli ingredienti dei tradizionali programmi televisivi con gli elementi narrativi delle più appassionanti serie televisive.

Alla guida delle quaranta puntate previste, ciascuna della durata di circa 7-10 minuti, ci sarà una delle quattro "maestre pizzaiole": Petra Antolini, Elena Secrii, Francesca Gerbasio e Roberta Esposito. Vere protagoniste, però, come sempre le pizze farcite direttamente dai numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo come Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Maurizio Casagrande, Francesco Paolantoni, Simona Borioni, gli Arteteca, Carmen Di Pietro e infine le attrici di Casa Surace Fernanda Pinto e Irene Grasso. Non mancheranno, inoltre, tra le guest-star, esperti provenienti dal mondo del Food e personaggi legati al mondo dell'attualità: dallo scienziato Antonio Giordano al ristoratore di New York Michele Iuliano. Ogni ospite, quindi, svelerà ai telespettatori la propria pizza del cuore.

"Non è stato semplice girare a novembre quaranta puntate in piena emergenza e in zona rossa avendo il set in Campania. Tuttavia, abbiamo rispettato scrupolosamente tutti i protocolli e realizzato un'edizione di cui siamo molto orgogliosi e impazienti di vederne in onda i risultati. Vi anticipo che ci saranno molti elementi innovativi dal punto di vista tecnico e artistico. Durante il lock-down abbiamo realizzato un nuovo studio TV interamente dedicato al programma, finalmente abbiamo la casa ufficiale di "PizzaGirls" avendo in programma anche la realizzazione di altre stagioni. Crediamo molto nell'intero progetto di PizzaGirls, stiamo lavorando anche ad un progetto estero oltre a varie iniziative collaterali e crossmediali."

"La pizza è un brand universale e i numeri sono dalla nostra parte visti i 5 milioni di ascolti della prima stagione. Per la seconda stagione abbiamo introdotto anche un tocco di comicità che non fa mai male, soprattutto in questo momento difficile per tutti volevamo dare al pubblico 10 minuti di spensieratezza nel guardare divertiti la preparazione di un'ottima pizza in compagnia di tanti volti noti dello spettacolo e 4 bravissime pizzaiole. Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno creduto in questo format, in primis alla Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo e poi a tutti i nostri numerosi partner, realtà consolidate nel mondo del food, portatrici sane del Made in Italy e della qualità. PizzaGirls torna in un momento in cui il settore della ristorazione ha bisogno di ripartire il più presto possibile, quale modo migliore se non partendo proprio dalla grande forza e tenacia delle donne" - racconta l'ideatore e produttore Carlo Fumo, che firma anche la regia di PizzaGirls.