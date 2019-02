Pippi Calzelunghe: morto il pappagallo Douglas, aveva 51 anni

Pippi Calzelunghe aveva tra i suoi protagonisti Douglas, un simpatico pappagallo che è morto sabato scorso, a 51 anni. Nello storico telefilm anni '60 e '70 Douglas in realtà interpretava un pappagallo femmina, Rosalinda.

Il pappagallo, appartenente alla specie ara scarlatta, si è spento nella giornata di sabato nello zoo di Karlsruhe, in Germania, dopo una breve malattia. Douglas era giunto in terra tedesca nel 2016, dopo il trasferimento dallo zoo di Malmo, in Svezia.

Douglas era diventato famoso in tutto il mondo grazie alla serie televisiva in cui ripeteva numerose volte la battuta "Io ti voglio fare solo il solletico col coltello".

Il quotidiano svedese Dagens Nyheter ha riportato la notizia e le parole di Matthias Reinschmidt, direttore dello zoo, nel commentare l'addio al simpatico "attore" di Pippi Calzelunghe: "Nonostante avesse raggiunto un'età molto avanzata per un esemplare di ara, la sua morte mi ha davvero colpito duramente".

La notizia ha avuto un'importante ripercussione anche sui social media, dove i fan dello show hanno condiviso il loro addio a Douglas.