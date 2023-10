Piper Laurie: l'attrice di Carrie e Twin Peaks morta a 91 anni

È morta Piper Laurie. L'attrice nota per i ruoli in Carrie e Twin Peaks si è spenta il 14 ottobre 2023 all'età di 91 anni. A confermare la notizia a EW è stata la manager della tre volte candidata all'Oscar, Marion Rosenberg, che ha descritto Laurie come "una delle attrici più straordinarie e versatili dei suoi tempi, una mente brillante e creativa e un essere umano meraviglioso".

Carrie: Piper Laurie

Nata a Detroit nel 1932, Rosetta Jacobs ha cambiato nome dopo aver firmato un contratto con la Universal Pictures da adolescente nel 1949. L'anno successivo, ha fatto il suo debutto sul grande schermo nella commedia Louisa, a fianco di Ronald Reagan. Laurie ha riscosso successo sul grande schermo nei successivi cinque anni, recitando accanto ad altri grandi di Hollywood come Rock Hudson in Qualcuno ha visto la mia ragazza del 1952, Tyrone Power in The Mississippi Gambler del 1953 e Tony Curtis in Johnny Dark del 1954.

Il trasferimento a New York e il successo con Carrier

Insoddisfatta dei suoi ruoli a Hollywood, Piper Laurie si è stabilita a New York City a fine anni '50 per esplorare la televisione e il teatro. Tuttavia, è stata attirata di nuovo nella Città degli Angeli da un'offerta per interpretare Sarah Packard, la fidanzata dello squalo Eddie Felson (Paul Newman), nel film drammatico del 1961 Lo spaccone, vincitore dell'Oscar, che è valso a Laurie la sua prima nomination come miglior attrice non protagonista.

Twin Peaks: Piper Laurie nel ruolo di Catherine Martell

Laurie non sarebbe apparsa in un altro film fino al 1976, quando si trasformò in Margaret White, la prepotente fanatica religiosa madre della giovane Carrie (Sissy Spacek) nel film horror Carrie - Lo sguardo di Satana, basato sul romanzo di Stephen King. La sua terrificante interpretazione nel classico di Brian De Palma non solo le ha assicurato un posto negli annali della storia dell'orrore, ma le ha fruttato la sua seconda nomination all'Oscar.

Carrie: vi sveliamo tutti i segreti dell'edizione speciale con tre dischi e booklet

Laurie sarebbe apparsa sul grande schermo e in televisione nel decennio successivo, ricevendo la sua terza e ultima nomination all'Oscar per il suo ruolo nel film drammatico del 1986 Figli di un Dio minore. Ha vinto un Emmy Award quello stesso anno per la sua interpretazione nel film tv Promise.

Tra le sue performance più amate spicca il ruolo di Catherine Martell nel classico televisivo di David Lynch I segreti di Twin Peaks, che le ha fatto vincere un Golden Globe nel 1991. Successivamente è apparsa nelle serie Frasier, Will & Grace, ER, Il tocco di un angelo e MacGyver. La sua ultima interpretazione è nel film diretto da Matthew McConaughey nel 2018 White Boy Rick.