Pio e Amedeo derubati: la ladra scappa, il video fa il giro dei social

Brutta avventura per Pio e Amedeo, quasi derubati alla stazione Centrale di Milano ma hanno sventato il furto in tempo e pubblicato il video di denuncia sui social.

Lo spiacevole incontro tra Pio e Amedeo e la potenziale ladra è avvenuto ieri in stazione Centrale a Milano, quando il duo comico foggiano è stato avvicinato da un donna che ha cercato di derubarli. A quanto pare, però, le cose non sono andate come lei aveva progettato, perchè i due attori si sono accorti quasi subito del tentativo di furto, riuscendo così a sventarlo. La parte davvero incredibile di questa storia è però accaduta subito dopo, quando Pio e Amedeo hanno preso a inseguirla con tanto di videocamera puntata su di lei per filmarne la reazione.

Nella clip, diffusa dal duo comico via Instagram, si sentono Pio e Amedeo chiedere: "Scusi signorina, che voleva fare? Voleva mettermi le mani nella borsa?". E la ladra? Naturalmente si è accorta di essere ripresa e si è data alla fuga con il viso coperto. Il commento finale a tutta la vicenda è quello della coppia comica che, nel post delle Instagram stories hanno scritto: "Nel 2019 accadono cose incredibili tipo gente che cerca di fregare noi".