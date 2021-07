Pinocchio and Friends e Summer & Todd l'Allegra Fattoria: presentate le due nuove serie animate di Rainbow

Rainbow ha presentato le sue due nuove serie animate intitolate Summer & Todd l'Allegra Fattoria e Pinocchio and Friends in anteprima mondiale alla cinquantunesima edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni 50Plus.

I due progetti sono firmate da Iginio Straffi e debutteranno in autunno su Rai Yoyo.

Summer & Todd l'Allegra Fattoria è la nuova serie prescolare che arriverà da settembre. La presentazione agli Elements+3 ha permesso ai giovanissimi di vedere tre puntate e dei contenuti inediti speciali.

Summer & Todd l'Allegra Fattoria è un irresistibile concept animato che immergerà i bambini nel mondo della natura, avvicinandoli al tema della sostenibilità ambientale attraverso storie divertenti e ricche di tematiche educative. La serie introdurrà i più piccoli alle attività dell'operosa Fattoria Raggio di Sole, all'insegna della scoperta del mondo che ci circonda e di tutte le attività connesse alla produzione agricola.

Pinocchio and Friends è invece la nuova serie animata con protagonista il burattino più amato di sempre mostrato in una versione molto moderna ed esilarante. Il progetto è stato presentato agli Elements +6 che hanno visto i primi due episodi e altri contenuti inediti.

La trasposizione in veste action-comedy del classico di Collodi è pronta a conquistare il cuore dei più piccoli dal prossimo autunno: Pinocchio, insieme alla sua amica Freeda e al Grillo Parlante, trascinerà il pubblico in avventure originali con tanti nuovi amici.

La Cittadella del Giffoni è stata allestita a tema trasformandosi in un'arena di fantasia per l'occasione, e trascinando i numerosi piccoli e grandi giffoners accorsi nel fantastico immaginario delle due nuove serie tv. Il pubblico ha potuto incontrare le mascotte dei nuovi personaggi che hanno sfilato sul Blu Carpet accompagnate dai ballerini della Rainbow Dance Crew, scatenandosi insieme a loro in un evento unico per l'edizione 2021.