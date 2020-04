Piacere Maisano: ai tempi del Coronavirus, la terza puntata stasera su TV8

Stasera in seconda serata su TV8 torna Piacere Maisano: la ex Iena offre un punto di vista diverso sul Covid-19, che racconta cuore e pancia dell'Italia.

Dopo aver affrontato la realtà che si vive negli ospedali e il tema della quarantena, il terzo atto dell'inchiesta di Marco Maisano nei meandri del Covid-19 si concentra sull'amministrazione dell'emergenza. Il terzo appuntamento con Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus, una produzione originale di EndemolShine Italy, è fissato per stasera su TV8, dopo Antonino Chef Academy.

Quando, solo poche settimane fa, il decreto governativo ha imposto la chiusura delle scuole, ciascuno di noi ha maturato una propria idea al riguardo, più o meno critica, un po' come si fa con la Nazionale di calcio. In un periodo così delicato per il nostro Paese, Marco Maisano ci porta all'interno dell'amministrazione comunale di Novara e, assieme al sindaco Alessandro Canelli, ci mostra come, con cognizione di causa, viene realmente gestita l'emergenza. Un dietro le quinte nelle stanze decisionali che ci permette di comprendere meglio i parametri che portano a una scelta piuttosto che a un'altra, in considerazione del problema sanitario (la capacità di assorbire ammalati) e di quello economico (se non lavora più nessuno che cosa succede al mercato?).

Nella puntata precedente .@maisano_marco ci ha mostrato la situazione online e offline. Ognuno di noi sta facendo il proprio dovere, non resta che continuare così!

Nel frattempo vi aspettiamo mercoledì con Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus, in seconda serata su TV8. pic.twitter.com/YGCt8aUIpt — TV8 (@TV8it) April 7, 2020

Al centro dell'attenzione c'è anche il tema della gestione della comunicazione. I politici e i media con le loro parole hanno contribuito a dare una visione dell'emergenza prima di estrema normalità poi di assoluta gravità e allarmismo. Marco Maisano ci accompagna nel cuore della redazione del Corriere della Sera, dove incontra il Direttore Luciano Fontana, che ci rivela come si amministra un'emergenza anche dal punto di vista dell'informazione.

A fine puntata viene stilato anche un quadro sociale dell'Italia, lasciando la parola a Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, e allo psichiatra Raffaele Morelli. L'ultimo appuntamento con Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus è su TV8 mercoledì prossimo, 15 aprile, sempre in seconda serata: il tema della puntata sarà la ripartenza.