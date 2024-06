Philippe Leroy, morto l'attore adottato dal cinema italiano e indimenticabile Yanez in Sandokan

Scomparso ieri sera il celebre attore francese Philippe Leroy all'età di 93 anni. Tra i suoi ruoli, il più indimenticabile resta quello in Sandokan.

Philippe Leroy, celebre attore francese, è morto ieri sera a Roma all'età di 93 anni. Malato da tempo, Leroy ha lasciato un segno indelebile nel cinema e nella televisione italiana, grazie alla sua versatilità e al suo carisma. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di molti.

Adottato dal cinema italiano

Leroy ha collaborato con alcuni dei più grandi registi italiani, tra cui Luigi Magni, Luigi Zampa e Mauro Bolognini. Tra i suoi film più noti si annoverano "Il buco", "55 giorni a Pechino", "La donna del lago", "Milano calibro 9".

Indimenticabile Yanez

Il ruolo che gli ha dato maggior fama è stato quello di Yanez de Gomera nello sceneggiato "Sandokan". La serie televisiva con Kabir Bedi, basata sui romanzi di Emilio Salgari, è diventata un cult e ha consolidato Leroy come una stella di grande calibro. La sua eleganza e la sua simpatia hanno reso Yanez indimenticabile.

Philippe Leroy e Andrea Lucente in un'immagine del film Nient'altro che noi

Prima di tutto un avventuriero

Philippe Leroy non era solo un attore versatile, ma prima di tutto un uomo che voleva vivere la vita appieno. Rampollo di un'aristocratica famiglia francese, amava il paracadutismo ed era un avventuriero. La sua passione per l'avventura si rifletteva in ogni aspetto della sua vita, rendendolo un personaggio affascinante e unico.

Oltre a "Sandokan", Philippe Leroy ha recitato in numerosi film e serie televisive, dimostrando una carriera longeva e ricca di successi. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo, ma il suo contributo artistico rimarrà per sempre nella memoria di tutti.