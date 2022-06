Philip K. Dick: la sua vita verrà raccontata nel film Only Apparently Real

La vita dello scrittore Philip K. Dick verrà raccontata nel film biografico intitolato Only Apparently Real, le cui riprese inizieranno in autunno.

La vita di Philip K. Dick diventerà un film biografico intitolato Only Apparently Real, ispirato alla biografia scritta nel 1999 da Paul Williams.

L'autore era un amico del famoso scrittore che ha creato opere sci-fi poi adattate in un film cult come Blade Runner, Total Recall e The Man in the High Castle.

Il lungometraggio tratto da Only Apparently Real sarà prodotto da Jon Shestack (Air Force One) e Michael Richter (Torn), che si occuperà inoltre della sceneggiatura.

Attualmente non è ancora stato scelto un regista e le riprese dovrebbero iniziare a San Rafael, in California, in autunno.

Only Apparently Real ha al centro un furto avvenuto nella casa di Philip K. Dick all'inizio degli anni '70 mentre lo scrittore era alle prese con il suo quarto divorzio, cercando di liberarsi dalla dipendenza dalle anfetamine, lottando contro il blocco dello scrittore e forse venendo spiato dal governo degli Stati Uniti. I ladri aprirono inoltre la cassaforte e rubarono i suoi manoscritti, o forse niente era reale.

Nel film si dovrebbe affrontare anche la morte avvenuta durante l'infanzia della sua sorella gemella, Jane, a cui lo scrittore attribuiva la colpa di molti dei suoi probloemi psicologici e personali, tra cui le sue ansie. Shestack ha dichiarato: "La sua vita è stata surreale quanto i suoi libri. Non si poteva mai sapere, nemmeno leggendo i suoi diari, ciò che era reale e ciò che non lo era".