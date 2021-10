Peter Solari: morto a 66 anni il protagonista di Girls e Gotham

Peter Solari è morto il 22 ottobre 2021 all'età di 66 anni; l'attore aveva recitato in Girls, Gotham, West Wing e E.R. - Medici in prima linea.

Peter Scolari è morto il 22 ottobre 2021 all'età di 66 anni. L'attore aveva recitato in Girls, Gotham, West Wing e E.R. - Medici in prima linea ed era noto per essere un grande amico di Tom Hanks.

Una foto di Peter Scolari

Come riportato da Deadline, il decesso di Peter Solari è stato annunciato da Ellen Lubin Sanitsky di Wright Entertainment. Scolari è morto dopo una battaglia di due anni contro il cancro. Nel corso della sua carriera, l'interprete aveva recitato in Ai confini della realtà, La tata, West Wing, E.R., Sabrina - Vita da strega, Girls, Gotham, Law & Order e Blue Bloods.

Durante i suoi 43 anni nel mondo dello spettacolo, Peter Scolari è stato nominato agli Emmy per il suo ruolo in Newhart e ne ha vinto uno grazie alla sua interpretazione del padre di Lena Dunham in Girls. Al cinema, Scolari ha fatto un cameo in The Polar Express, diretto da Robert Zemeckis e interpretato dal suo grande amico Tom Hansk, a cui era legato da un solido rapporto.

L'attore ha avuto anche una lunga carriera teatrale e ha recitato svariate volte a Broadway in spettacoli quali Hairspray, Wicked, Sly Fox, Magic/Bird, Lucky Guy e Bronx Bombers. La sua ultima apparizione a Broadway risale al 2018 e si intitola The True. Ad aver lanciato la sua carriera è stato lo show televisivo Bosom Buddies, in cui Scolari ha recitato accanto a Tom Hanks. Come A qualcuno piace caldo, anche questa serie segue le disavventure di due uomini disperati che si travestono da donne. Ad aver consentito il successo dello show è stata soprattutto la chimica creatasi tra i due protagonisti.

Tra il 1983 e il 1990, poi, Scolari ha interpretato Newhart, che gli è valsa ben tre nomination agli Emmy. Infine, in Girls - per cui ha vinto il suo primo Emmy - ha prestato il suo volto per interpretare Tad Horvath.