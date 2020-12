Peter Lamont: morto a 91 anni lo scenografo di Titanic e dei film di 007

Peter Lamont è morto il 18 dicembre 2020 all'età di 91 anni. Nominato quattro volte ai Premi Oscar, Lamont lo ha vinto nel 1998 per aver lavorato alla scenografia di Titanic, campione di incassi diretto da James Cameron. Insieme al suo collaboratore Peter Ford, Lamont può essere considerato come il responsabile del lavoro estetico alla base di ogni film su James Bond da Goldfinger fino a Casino Royale.

Oltre a quella per Titanic, Peter Lamont è stato nominato agli Oscar anche per Fiddler on the Roof, La spia che mi amava e Aliens. La notizia della sua morte è stata confermata da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, che hanno lanciato un tweet attraverso il profilo ufficiale del franchise di 007: "Peter Lamont era un membro amato della famiglia Bond e un gigante dell'industria del cinema connesso al design e all'estetica di James Bond fin dai tempi di Goldfinger".

L'unico film del franchise di 007 a cui Lamont non abbia lavorato è Il domani non muore mai, nel 1997, anno in cui lo scenografo e Peter Ford erano impegnati sulla lavorazione di Titanic. Broccoli e Wilson hanno definito la sua vita come una storia di successi in grado di dimostrare quanto il talento e il duro lavoro siano necessari per realizzare i propri sogni. A raccogliere il suo testimone è il figlio Neil, che ha lavorato sul set di Titanic e di Harry Potter in qualità di art director. Neil ha anche offerto i suoi servizi sui set di Il risveglio della Forza, Rogue One e Solo: A Star Wars Story.