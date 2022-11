Pepsi, dov'è il mio jet?, su Netflix in streaming da oggi

Pepsi, dov'è il mio jet?, la docu serie sulla rivalità tra Coca Cola e Pepsi, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 17 novembre 2022 per tutti gli utenti.

Pepsi, dov'è il mio jet?, la docu serie sulla rivalità tra Coca Cola e Pepsi, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 17 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Corre l'anno 1996 e la rivalità tra Coca Cola e Pepsi è agguerrita. Nonostante i personaggi famosi siano onnipresenti nelle pubblicità di Pepsi, Coca Cola mantiene la maggiore quota di mercato, perciò la marca in svantaggio decide di lanciare la più grossa iniziativa pubblicitaria di sempre: "Pepsi Stuff". La campagna diventata subito tristemente famosa esorta all'acquisto dei prodotti Pepsi per guadagnare "punti Pepsi", con i quali si possono acquistare occhiali da sole, giacche di pelle... e addirittura un jet Harrier! I dirigenti di Pepsi danno per scontato che il "prezzo" astronomico dell'aereo militare sia un chiaro suggerimento che si tratti di uno scherzo, ma lo studente universitario John Leonard raccoglie subito la sfida decidendo di smascherarli.

Con l'aiuto (e il finanziamento) dell'amico alpinista Todd Hoffman, Leonard organizza un piano per vincere il premio più grande di tutti... che non è mai esistito. Lo stile di Pepsi, dov'è il mio jet? è leggero e irriverente, e la musica e la cultura rappresentate sono quelle della metà degli anni '90. Con l'aiuto di Leonard, di Hoffman, del team creativo che ha ideato la pubblicità e di un cast davvero inatteso di figure pubbliche in qualche modo coinvolte, questa miniserie racconta la leggendaria storia del giovane che ha fatto causa alla Pepsi per un jet da combattimento diventando l'eroe di una nuova generazione.