People From Cecchetto stasera su Rai 1: anticipazioni e interviste ai personaggi scoperti dal talent scout

Stasera su Rai 1 in prima serata va in onda People From Cecchetto, il documentario con protagonisti i personaggi scoperti dal talent scout dello spettacolo italiano.

Stasera 20 dicembre su Rai 1, in prima serata alle 21:30 va in onda People From Cecchetto, il documentario firmato da Emanuele Imbucci e Martino Clericetti che racconta la vita di Claudio Cecchetto. Il produttore discografico, disc jockey, conduttore radiofonico e televisivo è considerato uno dei più grandi talent scout dello spettacolo italiano

People from Cecchetto

Il documentario People from Cecchetto trasmesso stasera mercoledì 20 dicembre su Rai 1 è il racconto di una vita artistica e personale di Claudio Cecchetto attraverso un collage di racconti e aneddoti, accompagnato dalla colonna sonora degli anni '80 e '90.

Un Visionario Realizzatore

Claudio Cecchetto è un personaggio unico nel panorama dello spettacolo italiano. Visionario e realizzatore, ha segnato la storia come deejay, presentatore televisivo, promoter di eventi, fondatore di una radio, produttore discografico, manager e persino cantante.

Il Talent Scout per Eccellenza

Claudio Cecchetto è rinomato come uno dei talent scout più importanti in Italia. La sua carriera eclettica e la sua capacità di individuare talenti emergenti lo rendono un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo.

La Scommessa di Claudio: Trasformare Visioni in Realtà

La vita di Claudio Cecchetto è stata una costante scommessa con se stesso e la sua voglia di trasformare le visioni in realtà. Dal suo ruolo di talent scout a se stesso all'intuizione per lanciare le carriere di artisti come Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, e molti altri.

Il Documentario e i Protagonisti

Il documentario include interviste e contributi di figure chiave come Amadeus, Massimo Bernardini, Claudio Cecchetto, Mapi Danna, Carlo Conti, Francesco Facchinetti, Rosario Fiorello, Lorenzo Jovanotti, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Salerno, Gerry Scotti, Fabio Volo e Maria Volpe.

Questi protagonisti dello spettacolo italiano, attraverso un collage di ricordi, aneddoti e riflessioni, delineano l'identità unica di Claudio Cecchetto.

Produzione e Contributi

People from Cecchetto è una coproduzione Lotus Production e Rai Documentari, con il contributo di Rai Teche. Il documentario va in onda stasera alle 21:30 su Rai 1 ed in streaming live su RaiPlay.