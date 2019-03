Pennyworth: il primo teaser della serie prequel di Batman

Pennyworth, la serie prequel di Batman, è stata ufficialmente presentata con il primo teaser del progetto ideato per raccontare la storia del maggiordomo Alfred, il fedele alleato e amico di Bruce Wayne e, in precedenza del padre del futuro eroe.

Il breve filmato mostra qualche dettaglio della ricostruzione della Londra degli anni '60, periodo in cui si svolgeranno gli eventi, e un assaggio delle sequenze d'azione inserite nella storia delle origini dell'amato e iconico personaggio dei fumetti.

Ecco il teaser:

I dieci episodi racconteranno le avventure del leggendario maggiordomo della famiglia Wayne, Alfred (parte affidata a Jack Bannon). La storia sarà ambientata quando il personaggio è un ventenne reduce da un periodo trascorso nell'esercito britannico e incontra il giovane imprenditore Thomas Wayne, iniziando a collaborare con lui in veste di addetto alla sicurezza.

Bruno Heller e Danny Cannon, già artefici del successo di Gotham, si occuperanno della serie tratta dai fumetti delle DC che può contare sulla presenza nel cast anche di Paloma Faith nel ruolo della malvagia Bet Sykes, una partner del britannico Lord Harwood.

Le riprese della serie sono attualmente in corso nel Regno Unito, nei Warner Bros Studios di Leavesden.