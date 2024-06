Penelope di Sparta: i produttori di Arcane annunciano il nuovo film ispirato alla mitologia greca

La casa di produzione Fortiche, che ha realizzato Arcane, ha annunciato che il suo prossimo progetto sarà un film intitolato Penelope di Sparta, ispirato alla mitologia greca.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo dal produttore Jérôme Combe, già nel team di Arcane, e Silvia Martelossi, nel team dell'animazione come Pets - Vita da animali e Il Grinch. Raël Lyra sarò l'art director del film.

I primi dettagli del film

Fortiche ha anticipato che per realizzare Penelope di Sparta si utilizzerà l'approccio grafico già utilizzato per la serie Arcane. La sceneggiatura sarà inoltre firmata da Amanda Overton, story editor di nove episodi della serie prodotta per Netflix.

Combe ha anticipato a Variety che, dopo il successo di Arcane, c'è stato il desiderio di creare un film ideato in modo specifico per il cinema: "In un'epoca in cui la maggior parte dei progetti sono reboot o si basano su marchi già esistenti, la nostra sfida era di sviluppare qualcosa di originale e al tempo stesso rimanere in un ambito familiare per gli spettatori. Abbiamo quindi deciso di adattare uno dei "marchi" più antichi della storia, l'Odissea di Omero, una storia conosciuta da tutti".

Arcane, la recensione: Benvenuti nel mondo di League of Legends

Al centro della trama ci sarà la storia di Penelope, esplorando chi era prima dell'immagine che abbiamo attualmente di lei. La storia unirà un racconto sul diventare adulti con elementi sci-fi.

Il poster del film

L'approccio young adult al racconto

Il personaggio creato da Omero, infatti, sarà mostrato quando ha 17 anni e frequenta un liceo esclusivo con altri personaggi come Achille, Elena, Circe, Agamennone e Odisseo.

L'atmosfera molto competitiva porta i giovani a cercare costantemente di superarsi, ma Penelope ignora le motivazioni tipiche dei suoi coetanei e si concentra invece su una missione ricevuta dal padre, il re di Sparta, che le ha affidato il compito di liberare il popolo di Sparta dal controllo imperiale di Atena.

Fortiche ha ribadito: "Per Penelope il liceo non è una festa, è una guerra".