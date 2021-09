Pelè operato per sospetto tumore al colon: il suo post su Instagram

Pelè è stato operato in Brasile per un sospetto tumore colon, ma il calciatore si è affrettato a tranquillizzare i fan con un post su Instagram.

La leggenda del calcio mondiale Pelè è stato operato per un sospetto tumore al colon. O Rei, come lo chiamano i tifosi brasiliani, era stato ricoverato lo scorso 31 agosto per accertamenti. Pelè sui social ha voluto rassicurare i suoi fan, sparsi in tutto il mondo, spiegando che affronterà questa battaglia con il sorriso, come faceva sui campi di calcio.

Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, è ricoverato presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 31 agosto per accertamenti. Gli esami hanno evidenziato una lesione sospetta al colon destro che ha spinto i medici ad operare il campione brasiliano. La notizia si era diffusa nel mondo del calcio ed è per questo che Pelè ha voluto rassicurare i suoi fan con un messaggio su Instagram.

"Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi", ha scritto Pelè che, dopo aver ringraziato Dio per aver vegliato su di lui e sui medici che lo hanno operato, ha aggiunto: "Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la settimana scorsa". Il vincitore del Pallone d'Oro del secolo ha poi scritto "per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie insieme a voi. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall'amore della mia famiglia e dei miei amici".

Fuga oer la vittoria: Sylvester Stallone e Pelè esultano

Nei giorni scorsi, i media brasiliani avevano scritto che il 3 volte campione del mondo era arrivato in ospedale privo di sensi. Pelé, che Il 23 ottobre compirà 81 anni, aveva rettificato questa versione scrivendo sui social: "Non sono svenuto. Ci sono andato per esami di routine che non ero riuscito a fare in precedenza".

Prima del messaggio di Pelè, l'ospedale Albert Einstein aveva rilasciato un comunicato alla stampa sulle condizioni del calciatore. Dopo aver confermato l'esistenza di "una lesione sospetta al colon destro" i medici hanno specificato: "il paziente, che sta bene, è ricoverato in terapia intensiva, e la previsione è che sarà trasferito nella sua stanza martedì 7 settembre".

Pelè ha un solo rene e negli anni è stato ricoverato in diverse occasioni: nel 2019, a Parigi, rimase alcuni giorni in un ospedale della capitale francese per una grave infezione alle vie urinarie.