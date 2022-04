Paul Verhoeven: "I nuovi film di James Bond, come No Time to Die, non hanno più sesso"

Paul Verhoeven ha denunciato il problema di Hollywood: non c'è abbastanza sesso sullo schermo. Per confermare la sua tesi il regista ha preso ad esempio la saga di James Bond i cui ultimi capitoli, come No Time to Die, sono privi di scene di sesso.

Paul Verhoeven, presidente della giuria di Berlino 2017

L'era del thriller erotico è quasi dimenticata, con la sensualità che lascia il posto ai film Marvel e ai film in studio annacquati. Ma il regista di Showgirls e Basic Instinct non ha intenzione di rinunciare al sesso sullo schermo.

"Il sesso è l'essenza dell'esistenza", ha detto al Times Verhoeven. "Senza di esso, non ci sono più specie. Allora perché è un grande segreto? C'è un nuovo puritanesimo".

Il regista di Benedetta ha fatto notizia l'anno scorso per aver mostrato una suora lesbica che si masturba con un crocifisso. Verhoeven, il cui film in uscita, Young Sinner, sarebbe un ritorno al thriller erotico sulla scia di Basic Instinct, ha accusato la Chiesa di spegnere il sesso nei film affermando che "il pensiero evangelico degli ultimi decenni, secondo cui la sessualità deve essere orientata alla famiglia, un uomo, una donna, dei bambini, ha danneggiato i film. La sessualità è stata spostata fuori dai film. Negli anni '70 se ne poteva parlare. Ma oggi, decenni dopo, e quei film non sono più possibili. Sarebbe molto difficile fare un film come Showgirls o Basic Instinct adesso".

Basic Instinct, Paul Verhoeven: "Non si fanno più film così perché stiamo vivendo un nuovo puritanesimo"

Invece, Hollywood è passata ai blockbuster ad alto budget che parlano di "schiantarsi e esplodere. A volte questi film sono divertenti, ma la narrazione non ti dice nulla di noi oggi", ha detto Verhoeven. "Non vedo nessun altro pensiero nei film Marvel o Bond".

E la mancanza di sensualità nei moderni film di James Bond è un altro motivo di preoccupazione per Verhoeven: "C'era sempre sesso in Bond! Non mostravano il seno, o altro. Ma c'era sempre sesso.

"Tornerei alla realtà", suggerisce il regista olandese, specificando di aver apprezzato Casino Royale, ma non No Time to Die.