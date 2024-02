Paul Rudd star della commedia Friendship insieme a Tim Robinson e Kate Mara

Paul Rudd affiancherà sul set della nuova commedia Friendship il protagonista del film Tim Robinson e Kate Mara.

Il progetto sarà prodotto da Fifth Season e BoulderLight Pictures ed è l'opera prima del regista Andrew DeYoung, autore anche della sceneggiatura.

I dettagli della commedia

Friendship racconterà la storia di Craig Waterman (Tim Robinson), che ama la sua vita, le sue scarpe New Balance, i sandwich di Subway e i film della Marvel. L'uomo vive in periferia con sua moglie, Tami, e il figlio, Steven. Craig è felice di lavorare alla Universal Digital, una società che aiuta i brand a rendere i loro prodotti maggiormente in grado di formare abitudini. Craig non vede alcun motivo per cambiare qualcosa nella sua vita o stringere nuove amicizie... Fino al momento in cui Brian, che si occupa delle previsioni del tempo, arriva nel quartiere. Misterioso ma amichevole, macho ma vulnerabile, Brian (Paul Rudd) trasforma tutto per Craig, ma la natura ossessiva e infantile di Craig minaccia di rovinare l'amicizia, e possibilmente tutto il resto nella sua vita.

Il ritorno di Rudd nel mondo di Ghostbusters

Rudd, nei prossimi mesi, sarà impegnato con la promozione del film Ghostbusters: Minaccia Glaciale.

Nel film la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.