Paul Mescal e Jessie Buckley potrebbero essere i protagonisti di Hamnet, il prossimo film diretto da Chloé Zhao tratto dal romanzo di Maggie O'Farrell.

La scrittrice sarà coinvolta nella stesura della sceneggiatura insieme alla regista premio Oscar, mentre la produzione sarà curata da Amblin Partners, Neal Treet Productions e Book of Shadows.

I possibuli protagonisti

Per ora la produzione non ha confermato il coinvolgimento di Paul Mescal e Jessie Buckley nell'adattamento per il grande schermo del romanzo storico.

Le trattative con i due attori sembra siano ancora in corso e non sono stati svelati i dettagli dei ruoli che potrebbero interpretare.

Tra i recenti progetti di Jessie Buckley ci sono i film Women Talking e The Lost Daughter, mentre prossimamente saranno distribuiti sugli schermi Fingernails e Wicked Little Letters.

Paul Mescal, invece, è stato il protagonista di Aftersun e God's Creatures, ed è attualmente impegnato in Il Gladiatore 2.

Eternals, la regista Chloé Zhao: "Mi sono ispirata a 2001: Odissea nello spazio"

La trama di Hamnet

Hamnet immagina la creazione di Amleto, il capolavoro di William Shakespeare, attraverso la prospettiva della moglie dell'autore, Agnes (una variazione del nome di Anne Hathaway, la vera consorte dell'artista), mentre affronta la morte del suo unico figlio, l'undicenne Hamnet, avvenuta a causa della peste. Tra le pagine si racconta anche il rapporto della donna con Shakespeare da giovane.

Chloe Zhao si occuperà della sceneggiatura insieme a Maggie O'Farrell, oltre a essere la regista del film.

Nel team della produzione ci sono anche Liza Marshall, Pippa Harris, Sam Mendes e Nic Gonda.