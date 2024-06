Paul McCartney dedica Hey Jude a Jude Law, la reazione commossa dell'attore

Jude Law non pensava che Paul McCartney gli avrebbe davvero dedicato Hey Jude, ha dichiarato l'attore a Stephen Colbert.

McCartney scrisse originariamente il brano dei Beatles del 1968 per rallegrare Julian, il figlio di cinque anni di John Lennon, dopo la separazione dei genitori. La canzone, allora intitolata Hey Jules, aveva lo scopo di portare un po' di ottimismo al bambino mentre il padre usciva con l'artista Yoko Ono. Alla fine la band rinominò la canzone in "Hey Jude" perché era più facile da cantare.

Jude Law spiega perché la sua pelle cambia colore in L'amore non va in vacanza

L'emozionante dedica

Dopo essersi esibito giovedì al The Late Show sulle note della hit dei Beatles, l'attore di Firebrand ha ricordato di aver vissuto la dedica "piuttosto emozionante" di fronte a una folla di migliaia di persone. Ha inoltre rivelato che la stilista Stella McCartney è stata la mente di questo momento.

Dopo aver presentato i due nel backstage di uno spettacolo in Australia lo scorso novembre, il musicista ha detto che avrebbe dedicato la canzone a Law per via del legame con il nome. "Era già abbastanza avermelo detto a voce, non pensavo che l'avrebbe fatto", ha detto l'attore.

Jude Law in una scena di The Aviator

Il rubacuori di L'amore non va in vacanza ha poi ammesso di non aver apprezzato l'unicità del suo nome mentre cresceva come "bel ragazzo" nella Londra degli anni Settanta. Ma quando ha sentito la dedica dal vivo, Law ha detto che "probabilmente avrebbe pianto", salvo poi rendersi conto di essere sul maxischermo.

In un video condiviso sui social media, la star è stata ripresa mentre "ballava come un papà", come ha detto Colbert.

Law interpreterà il re Enrico VIII nel prossimo film Firebrand (qui potete leggere la nostra recensione del film). "Credo che fosse anche un romantico. Credo che credesse in questi matrimoni finché non hanno cominciato ad andare terribilmente male per lui", ha scherzato sul suo personaggio. Prossimamente Law sarà il protagonista della serie Black Rabbit.