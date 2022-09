Patton Oswalt: We All Scream, su Netflix in streaming da oggi

Patton Oswalt: We All Scream, il quarto speciale comico diretto per la prima volta da Patton stesso, arriva su Netflix in streaming da oggi 20 settembre 2022.

Patton Oswalt: We All Scream, il quarto speciale comico diretto per la prima volta da Patton stesso, arriva su Netflix in streaming da oggi 20 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Patton Oswalt debutta alla regia con il suo quarto speciale comico su Netflix We All Scream, girato al Paramount Theatre di Denver in Colorado, e parla di ciò che accade ai nostri corpi quando invecchiamo, di chi avrebbe potuto essere se avesse seguito l'elenco di buoni propositi che aveva stilato durante il lockdown, dell'ultimo scatto d'ira dei baby boomer e di molto altro ancora.

Agents of S.H.I.E.L.D.: Patton Oswalt nell'episodio Providence

Tra gli altri speciali di Patton troviamo Annihilation, l'episodio di stand-up profondamente personale e potente che si tuffa nell'ultimo anno di vita del comico, dopo la morte di sua moglie, e come ha affrontato il dolore trovando il giusto umorismo. In Talking for clapping, Patton Oswalt sale sul palco a San Francisco, dove parla degli abitanti della città, della paternità, della sua peggiore esperienza di stand-up comedy e del pagliaccio di compleanno più orribile del mondo. In Tragedy + Comedy = Time Patton si trova in un teatro gremito a San Diego e affronta tutte le questioni importanti della vita come invecchiare, crescere i figli e perché i tedeschi siano così privi di umorismo.