Patrick Zaki, dove è nato il ragazzo scarcerato in Egitto

Patrick George Zaki studia all'Università di Bologna ma è nato il 16 giugno 1991 a Mansura, in Egitto: nell'ateneo felsineo, prima di essere arrestato, il giovane stava facendo il Master in studi sulla parità di genere Gemma dell'Alma Mater di Bologna.

Patrick Zaki arriva nel nostro paese da Mansura, una città che si trova nella regione del delta del Nilo. La cittadina, che è a circa 120 km dal Cairo, è il capoluogo del governatorato di Dakahliyya. Nel suo paese natale Patrick è un attivista, nato da genitori di religione cristiana ortodossa copta e durante le ultime elezioni presidenziali, quelle del 2018, ha deciso di fare campagna elettorale a favore di Khaled Ali. Quest'ultimo è un avvocato molto noto nel suo paese per essere sempre prima linea nelle battaglie in favore dei diritti umani.

Nel corso della campagna elettorale l'avvocato Ali ha deciso di ritirarsi, spaventato per le intimidazioni subite da parte dei servizi segreti e di forze filo governative. Dopo la scelta di Khaled, Patrick Zaki è tornato a Bologna per continuare il Master all'Università. Lo studente ha continuato a svolgere la sua attività come iscritto all'associazione per la difesa dei diritti umani Egyptian Initiative for Personal Rights, che ha la sua sede a Il Cairo, la capitale egiziana.

Patrick Zaki è stato incarcerato il 7 febbraio 2020 in Egitto. Il giovane ricercatore è stato scarcerato dopo 22 mesi, l'8 dicembre 2021.