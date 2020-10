Patience: Charlie McDowell regista del film tratto dalla graphic novel

La graphic novel Patience, ideata da Daniel Clowes, diventerà un film e alla regia del progetto ci sarà Charlie McDowell che si occuperà anche della sceneggiatura.

I produttori dell'adattamento saranno invece Kim Burke di Innisfree Pictures e Steven Snyder.

Charlie McDowell scriverà lo script di Patience con Justin Lader, suo collaboratore già in occasione dei film The One I Love e The Discovery.

Focus Features ha cercato per anni di portare sul grande schermo la graphic novel di Clowes, autore della prima bozza della sceneggiatura.

Tra le pagine si affronta il tema dei sacrifici che si compiono in nome dell'amore. Jack, quando sua moglie Patience viene uccisa, scivola nella rabbia, disperazione e senso di colpa. Dieci anni dopo scopre l'esistenza di una macchina del tempo che potrebbe permettergli di modificare quanto accaduto, dando il via a un viaggio psichedelico attraverso il passato di Patience e gli eventi che l'hanno resa la donna che ha conosciuto e amato.

Charlie McDowell, ultimamente, è stato al centro dell'attenzione dei siti di gossip che hanno celebrato il suo fidanzamento con Lily Collins, la star della serie Emily in Paris.