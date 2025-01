Paris Saint Germain-Manchester City stasera in chiaro su TV8, il post-partita è targato Gialappa's Band

Questa sera andrà in scena, in chiaro, uno dei big match di questa giornata di Champions League, ovvero la supersfida Paris Saint Germain-Manchester City: ecco dove vederla.

Paris Saint Germain-Manchester City sarà la sfida che avrà i riflettori puntati nel secondo turno della settima giornata di questo nuovo formato della Champions League.

Le due squadre non stanno passando un buon momento e per questo la partita avrà una rilevanza altissima, vista anche la posta in gioco. Infatti, la classifica non sorride alle due corazzate europee, il Paris Saint Germain ha soli 7 punti e per ora fuori dalla zona qualificazione al 26esimo posto. Mentre il Manchester City è a 8 punti, appena sopra i parigini.

Proprio per questo la partita sarà ancora più affascinante e vedrà Erlik Haaland contro il nostro Gigio Donnarumma che avrà il compito di fermare il super attacco della squadra di Guardiola.

Ecco dove guardare la partita in chiaro, sulla Pay TV e in streaming

Oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta e in chiaro Paris Saint Germain-Manchester City che si giocherà al Parco dei Principi. Il pre-partita su TV8 inizierà dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Diego Abatantuono,e Stefano De Grandis.

Nel post-partita interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con un occhio di riguardo rivolto agli incontri delle squadre italiane.

La serata di TV8 continua poi a mezzanotte con TV8 Gialappa's Night: la Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci commenterà le papere e i retroscena più gustosi provenienti dai campi di tutta Europa. A impreziosire la scena anche Max Giusti nei panni di Fabio Capello.

Il matchsarà visibile anche in diretta su Sky, sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 254, e in streaming, sia sul sito di TV8 che su NOW e Sky Go.

Il grande calcio è di scena su TV8 anche giovedì 23 gennaio con la sfida di Europa League tra Manchester United e Rangers Glasgow, in diretta alle ore 21.00 (pre-partita dalle ore 20.30).