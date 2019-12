Paramount Network: A Natale gli Italiani preferiscono le Commedie

Paramount Network per questo Natale racconta attraverso le statistiche degli ultimi anni quale genere televisivo e cinematografico gli italiani scelgono di vedere con la famiglia durante le Feste.

In occasione del Natale 2019, Paramount Network - il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat - guarda ai numeri degli ultimi tre Natali per raccontare le scelte degli spettatori italiani durante le feste. Il canale degli story lovers stila così una classifica che mostra quale genere televisivo e cinematografico scelgono gli italiani sotto l'albero.

Un palinsesto che da sempre presenta un'offerta ampia e variegata, in grado di appassionare tutti gli amanti delle grandi storie e dei grandi numeri! Dal 2016, infatti, Paramount Network a Natale, ci ha fatto compagnia con oltre 350 film, di cui ben 123 prime visioni Paramount. Numeri destinati ad aumentare quest'anno, con una quantità di generi ed emozioni sempre più ricca, per un Natale dai mille volti e pieno di sorprese.

Ma quale genere preferiscono gli italiani a Natale? Al primo posto spicca la commedia, che registra oltre 527 ore di risate, grazie ai divertenti film da guardare tutti insieme vicino all'albero. E, anche quest'anno il canale manterrà la sua promessa di divertimento, con commedie per tutta la famiglia come il classico SOS Fantasmi. Mentre per 316 ore, gli italiani si sono lanciati in mirabolanti missioni, alla scoperta dell'esploratore che è dentro ognuno, con i migliori film d'avventura offerti da Paramount Network.

Ad occupare il terzo posto c'è il genere sentimentale. Gli italiani si rivelano dei veri romantici, appassionati di storie d'amore che in tutto hanno fatto battere il cuore per oltre 168 ore! Gli story lovers non rimarranno delusi neanche questo Natale con l'atteso ritorno di La neve nel cuore, film sul trionfo dell'amore in un'inusuale atmosfera di festa. Anche gli amanti delle emozioni forti si fanno notare. La voglia di indagini e mistero, e il genere light crime, non si fermano neppure durante le feste, con un bilancio di oltre 100 ore di proiezioni per affinare l'intuito da detective!

Non manca poi l'animazione con ben 52 ore di pellicole andate in onda negli ultimi 3 Natali. E quest'anno i film in palinsesto saranno ancora più emozionanti, con La tela di Carlotta e l'intramontabile classico Disney La Spada nella Roccia.

Non solo film per la famiglia, grandi classici del periodo e canti tradizionali quindi: il Natale targato Paramount Network è azione, romanticismo, avventura, fantascienza e molto altro, con cult e prime visioni per accontentare i gusti di ogni spettatore. Buona visione a tutti!