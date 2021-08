Paramount+ disponibile in Italia dal 2022 su SKY

Paramount+, il servizio streaming a pagamento di ViacomCBS, arriverà in Italia e in altri Paesi europei nel 2022, grazie all'accordo commerciale con SKY.

Il servizio streaming Paramount+ arriverà anche in Italia nel 2022, prima del previsto, ampliando l'offerta di SKY, e accelerando l'espansione globale del servizio di ViacomCBS non solo in Italia ma anche nel Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria.

L'estensione dell'accordo si inserisce nella strategia di aggregazione di Sky che mira ad offrire le migliori app e i migliori contenuti su Sky Q. Paramount+ sarà infatti solo l'ultima di una serie di app (come Peacock, in arrivo alla fine del 2021) approdate su Sky Q, il cui lancio, con più di 10.000 ore di contenuti, contribuisce a migliorare ulteriormente la strategia di aggregazione di Sky e amplia la possibilità dei clienti di fruire dei migliori contenuti disponibili attraverso un'unica piattaforma, Sky Q per l'appunto.

Paramount+ sarà anche disponibile, in Italia come nel Regno Unito, Irlanda e Germania, Svizzera e Austria, per tutti gli abbonati, attraverso l'app Paramount+ per iOS e Android e attraverso TV connesse e piattaforme OTT.

Che cos'è Paramount+

Paramount+ è il vecchio CBS All Access, un servizio globale di streaming digitale su abbonamento di ViacomCBS che offre una vasta gamma di contenuti premium per un pubblico di tutte le età. Serie originali, spettacoli di successo e film popolari di ogni genere realizzati da società di produzione di fama globale, tra cui SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel, oltre a una ricca offerta di contenuti premium a livello locale.

Lanciato il 4 marzo 2021, il servizio è attualmente disponibile negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina e nei paesi del Nord Europa, in Australia verrà lanciato l'11 agosto 2021.

Entro la fine del 2021, ViacomCBS lancerà Paramount+ in 25 mercati, per arrivare a 45 mercati entro la fine del 2022.

Il costo

Al momento non ci sono notizie precise tanto sulla data di lancio quanto sul costo del nuovo servizio di SKY. Il comunicato ufficiale chiarisce però che, al momento del lancio, gli abbonati a Sky Cinema saranno automaticamente abbonati a Paramount+ senza costi aggiuntivi, e potranno beneficiare dell'accesso a due servizi premium con più di 10.000 ore di contenuti extra a un prezzo vantaggioso.

Come parte della partnership appena siglata, i film di Paramount Pictures rimarranno disponibili su Sky Cinema nel Regno Unito e si uniranno a Sky Cinema in Germania e in Italia nel 2022.

Tutti gli altri clienti Sky potranno abbonarsi a Paramount+ aggiungendolo al proprio abbonamento.

Il catalogo

Paramount+ offre un ampio catalogo di serie originali, show di successo e film di ogni genere prodotti da brand e studi di produzione di fama mondiale, tra cui SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel, oltre ad una vasta offerta di contenuti di qualità a livello locale. Al di fuori degli Stati Uniti, il servizio premium offre quasi 3.000 episodi di contenuti per bambini, 1.000 episodi di reality, più di 500 film e 2.500 ore di serie, drama e sitcom Paramount+ Originals, CBS e SHOWTIME.

Richard Gere nel thriller American Gigolo

I titoli che saranno disponibili dal 2022 in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria includono una vasta gamma di serie scripted, esclusivi contenuti Paramount+ Originals e nuove entusiasmanti versioni di franchise iconici, tra cui Halo, The Offer e la serie iCarly.

Come casa internazionale di SHOWTIME, il servizio offrirà L'uomo che cadde sulla Terra, Il talento di Mr. Ripley, Super Pumped e American gigolo, oltre a titoli popolari di ViacomCBS, come Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, Star Trek: Prodigy, e MTV Unplugged.

Tom Cruise in una celebre sequenza di Mission: Impossible

Il servizio offrirà anche una serie di nuove anteprime cinematografiche e di film tra i più amati dai fan di Paramount Pictures dai franchise di Mission Impossible a Transformers. Inoltre, ViacomCBS e Sky hanno concluso un accordo pluriennale per la distribuzione dei canali lineari di ViacomCBS - compresi Comedy Central, MTV e Nickelodeon - in Italia, nel Regno Unito, in Irlanda e in Germania, Svizzera e Austria. I canali saranno integrati da una vasta offerta di box set, dando ai clienti la possibilità di guardare i contenuti che amano quando e dove vogliono.