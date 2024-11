Paradise: Sterling K. Brown è sospettato di omicidio nel trailer della nuova serie Disney+

Disney+ ha condiviso il trailer e il poster della nuova serie Paradise, un progetto creato da Dan Fogelman e con star Sterling K. Brown.

Il progetto debutterà in streaming dal 28 gennaio con 3 episodi al lancio, seguiti da uno a settimana. Al centro della trama, come rivelato dal video pubblicato online, ci sarà un uomo che viene accusato di un omicidio che sostiene di non avere commesso, evento che sconvolge totalmente la sua esistenza e la tranquillità della sua comunità.

Cosa racconterà Paradise

La serie ha come protagonista, oltre a Sterling K. Brown, anche James Marsden e Julianne Nicholson. Il cast è poi completato da Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV.

Paradise è ambientata in una tranquilla comunità esclusiva abitata da alcune delle persone più importanti del mondo. Ma questa serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio e si apre un'indagine ad alto rischio.

Gli executive producer del nuovo show, prodotto per Hulu e Disney+, sono Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal e Steve Beers. La serie è una produzione 20th Television.

Ecco la locandina della nuova serie che vedrà protagonista Sterling K. Brown, reduce sul piccolo schermo del successo ottenuto con This Is Us:

Il poster di Paradise

