Papà per amore: la trama della commedia francese in onda stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda Papà per amore, commedia francese del 2020 con Vincent Dedienne e Camélia Jordana: ecco la trama.

Stasera su Rai1 alle 21:25 appuntamento con Papà per amore, la commedia francese, diretta da Noémie Saglio, arrivata nelle sale nel 2020 e ora pronta a sbarcare anche in Italia in prima visione free.

La trama

Vincent (Vincent Dedienne) diventa il babysitter di Bart, un bambino che abita nel suo stesso palazzo con la madre Elise (Anne Charrier) che, per motivi di lavoro, è sempre fuori casa.

Un giorno Vincent si reca a scuola di Bart per la prima riunione dei genitori, al posto di Elise. Viene immediatamente scambiato per il papà di Bart e il bimbo, che non ha mai conosciuto il vero padre, finge che lui lo sia davvero. Vincent si rende conto che non è giusto mentire, ma a poco a poco si lascia coinvolgere dagli altri genitori nella vita scolastica, anche perché è sempre più attratto da Nora (Camélia Jordana), la maestra di Bart.

Papà per amore sarà visibile in contemporanea anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.