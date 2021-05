Papa Francesco stasera su NOVE con lo speciale 'Conversazione con Francesco' in prima visione assoluta

Papa Francesco torna stasera su NOVE, alle 21:25, con lo speciale Conversazione con Francesco su Vizi e Virtù, in onda in prima visione assoluta.

Papa Francesco torna stasera su NOVE, alle 21:25, con lo speciale Conversazione con Francesco su Vizi e Virtù, la versione integrale dell'intimo dialogo tra Papa Francesco e don Marco Pozza, in onda in prima visione assoluta.

Il colloquio fresco e confidenziale tra Bergoglio e il cappellano del carcere "Due Palazzi" di Padova è la versione estesa della conversazione sui 7 vizi (Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza) e le 7 virtù (Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Fede, Speranza e Carità), nell'interpretazione che ne ha dato il genio creativo di Giotto negli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Padova. Papa Francesco e don Pozza si confrontano in un vero e proprio percorso di riflessione senza interruzioni, alla scoperta di luci ed ombre dell'esistenza umana, in cui ogni spettatore scoprirà qualcosa che lo riguarda da vicino.

Lo speciale di 1 ora è prodotto da Officina della Comunicazione per Discovery, ed è un progetto destinato anche al pubblico internazionale, disponibile globalmente sulla piattaforma streaming discovery+.

La regia è di Dario Edoardo Viganò, con una forte impronta autorale di Don Marco Pozza.

Il programma ha avuto come media partner RTL e Urban Vision, media company leader nei restauri sponsorizzati e nel digital out of home.