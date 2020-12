Papa Francesco ci ricasca: su Instagram nuovo like alla bomba sexy Margot Foxx

L'account di Papa Francesco su Instagram ha messo un like alla foto di una modella per la seconda volta in pochi mesi: questa volta la benedizione di Bergoglio è arrivata sulle forme di Margot Foxx .

Papa Francesco ci ricasca e su Instagram mette un like a una procace modella fasciata in stretto costume da bagno nero: è la seconda volta in poco più di un mese che l'account d'Instagram del Santo Padre esprime il suo apprezzamento per modelle poco vestite, questa volta è toccato a Margot Foxx.

La prima a potersi vantare di aver avuto la benedizione papale sulle sue forme era stata una modella brasiliana, la foto da scolaretta sexy di Natalia Garibotto aveva ricevuto il like di Papa Francesco lo scorso novembre. Oggi è arrivato un nuovo like malandrino da parte di Francesco, anzi del gruppo di manager che gestiscono i social del Papa cercando di diffondere la sua parola agli utenti più giovani che utilizzano i social.

Margot Foxx è la modella di OnlyFans che ha potuto vantarsi di aver avuto l'approvazione del Papa per il suo attillatissimo costume nero, come la sua collega brasiliana anche Margot ha pubblicato lo screenshot del like del Papa scrivendo "Ehi, sono io", felice dell'approvazione papale e della pubblicità gratuita che ne sta ricavando.

Come il precedente post anche questo è diventato virale in men che non si dica e sta facendo parlare tutto il mondo cattolico e non. A novembre il Vaticano aveva aperto un'inchiesta interna per capire se l'account del Papa era stato hackerato, un portavoce del Vaticano, parlando con un giornalista inglese, aveva escluso che il like fosse partito dal gruppo di web manager che gestisce l'account del Papa. La Santa Sede in quel caso si era rivolta direttamente a Instagram per chiedere spiegazioni.