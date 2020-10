Paolo Sorrentino festeggia i 60 anni di Diego Armando Maradona: “Auguri, fenomeno”

Paolo Sorrentino dal suo profilo Instagram ha fatto gli auguri a Diego Armando Maradona ricordando il suo prossimo film in lavorazione, È stata la mano di Dio.

Paolo Sorrentino fa gli auguri al suo idolo: Diego Armando Maradona oggi compie 60 anni e il regista lo festeggia con un post su Instagram in cui ne approfitta per ricordare il suo prossimo film, È stata la mano di Dio, attualmente in lavorazione e prodotto da Netflix.

Diego Armando Maradona è rimasto nel cuore di tutti i tifosi del Napoli e degli amanti del bel calcio: il giocatore che ha regalato al Napoli due scudetti occupa un posto speciale nei sentimenti di Paolo Sorrentino che oggi gli fa gli auguri su Instagram. Il regista ha pubblicato una foto vintage di Maradona e la scritta: "Auguri, immenso". Nel post si vede il campione argentino in tenuta balneare mentre palleggia davanti ai suoi tifosi.

Lo scorso luglio Netflix ha annunciato la collaborazione con Paolo Sorrentino per il film originale È stata la mano di Dio le cui riprese si sono svolte a Napoli. Subito dopo l'annuncio Paolo Sorrentino disse "Sono emozionato all'idea di tornare a girare a Napoli, vent'anni esatti dopo il mio primo film. È stata la mano di Dio è, per la prima volta nella mia carriera, un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso".

Nell'attesa del film di Sorrentino, anche Netflix oggi ha celebrato il calciatore con un post e una serie di proposte.

Sai perché ti batte il corazón?

Su Netflix c'è Maradona

Su Netflix c'è Maradona



Su Netflìx, innamorato sei #Maradona60 pic.twitter.com/ynzimriJrT — Netflix Italia (@NetflixIT) October 30, 2020

Diego Armando Maradona arrivò a Napoli il 5 luglio 1984 e fu presentato allo stadio San Paolo gremito da 80mila persone che avevano pagato la quota simbolica di mille lire solo per vederlo. Con il campione argentino i partenopei hanno vinto due scudetti, una Coppa Uefa, una coppa Italia e una Supercoppa italiana.