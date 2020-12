Paolo Rossi: Italia-Brasile 1982 in onda stasera su Rai2 in ricordo del campione scomparso oggi

Stasera su Rai2, in seconda serata alle 23:10, sarà trasmessa Italia-Brasile del Mondiale 1982 come omaggio a Paolo Rossi, scomparso oggi a soli 64 anni.

La RAI rende omaggio a Paolo Rossi ritrasmettendo, stasera su Rai2 alle 23:10, quella Italia-Brasile del 1982 che lo rese l'eroe dei Mondiali di Spagna.

Era il 5 luglio del 1982 quando il centravanti, scomparso oggi a soli 64 anni, segnò una tripletta ai carioca e regalò alla nostra nazionale una delle vittorie più belle della sua storia.

Il Brasile del 1982 era una delle pretendenti al titolo di Campione del Mondo, l'Italia allenata da Bearzot scese in campo con gli sfavori del pronostico: il girone eliminatorio era stato superato con difficoltà dagli azzurri grazie a un chiacchierato pareggio con il Camerun. Nella seconda fase l'Italia faceva parte del gruppo C assieme al Brasile di Zico e all'Argentina di Diego Armando Maradona.

La partita si giocò allo stadio Sarriá di Barcellona davanti a 44mila spettatori con una grande rappresentanza sia di tifosi carioca che di tifosi italiani. Nonostante la partenza a razzo dei brasiliani furono gli italiani ad andare in vantaggio: al quinto minuto Paolo Rossi segnò colpendo di testa una palla crossata al centro dell'aria dal terzino Cabrini. I brasiliani si riversarono subito nell'area italiana e pareggiarono dopo solo sette minuti grazie a Sócrates. La partita riprese con i brasiliani che attaccavano e gli italiani che si difendevano grazie a una marcatura asfissiante di Gentile su Zico. Al venticinquesimo minuto Rossi rubò una palla sulla trequarti e si involò verso la porta avversaria mettendo il pallone alle spalle del portiere brasiliano. Il primo tempo finì con l'ingresso in campo di Beppe Bergomi, allora diciottenne che sostituì l'infortunato Collovati.

Nel secondo tempo i brasiliani tornarono ad assediare l'area della nazionale azzurra e al minuto sessantotto raggiunsero il pareggio grazie a un gol di Falcão. L'Italia tornò in vantaggio al settantaquattresimo minuto grazie ancora a Paolo Rossi. Il centrocampista azzurro raccolse un tiro di Tardelli e segnò mandando in estasi Nando Martellini, il mitico telecronista italiano che urlò ai microfoni "Rossi, Rossi, Rossi" a sottolineare la tripletta del giocatore mentre gli italiani sugli spalti pazzi di gioia sventolavano le nostre bandiere. La partita fu sofferta fino alla fine, Zoff all'ultimo minuto fermò sulla linea di porta un colpo di testa di Oscar. Negli ultimissimi minuti i brasiliani batterono una serie di calci d'angolo con i loro tifosi quasi in campo per spostare i cartelloni pubblicitari e accelerare la ripresa del gioco. La partita finì, mentre gli italiani esultavano sul tabellone luminoso fu indicato il miglior giocatore dell'incontro: Paolo Rossi.