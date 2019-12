Paolo Genovese, incidente per suo figlio: uccise due ragazze a Roma

Tragedia per Paolo Genovese: suo figlio Pietro ha investito e ucciso due ragazze su Corso Francia a Roma. L'incidente che ha spezzato la vita di Camilla e Gaia, 16 anni, è avvenuto intorno all'una nella notte tra il 21 e il 22 dicembre.

Camilla Romagnoli e Gaia Von Freyman: questi i nomi delle due vittime di Pietro Genovese, 20 anni, figlio maggiore del regista e sceneggiatore Paolo Genovese. Le due sedicenni stavano attraversando la strada quando l'auto, una Renault, guidata dal ventenne le ha investite e uccise sul colpo.

La tragedia è avvenuta a Ponte Milvio, lungo Corso Francia, tra via Flaminia Vecchia e le rampe di accesso all'Olimpica, un tratto a scorrimento veloce. Le prima ricostruzioni indicano che Gaia e Camilla stavano attraversando a piedi per raggiungere un gruppo di amici dall'altro lato della strada quando sono state investite dalla macchina. Nonostante Pietro Genovese si sia subito fermato a prestare soccorso, per le due non c'è stato nulla da fare.

Al ventenne, che ora è indagato per duplice omicidio stradale, sono stati sequestrati auto e cellulare. I risultati dei test per alcool e droga sono attesi nei prossimi giorni.

Paolo Genovese, vincitore del David di Donatello nel 2016 per Perfetti sconosciuti (film che gli ha fruttato anche il premio per la sceneggiatura al Tribeca Film Festival), ha rilasciato da poco una dichiarazione all'Ansa in cui afferma: "Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre".