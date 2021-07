Paolo Borsellino: stasera su Canale 5 la miniserie con Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda Paolo Borsellino, la miniserie dedicata al magistrato siciliano antimafia morto il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio.