Paolo Bonolis a Verissimo evita la domanda su Sonia Bruganelli e preferisce rispondere in latino

Ha fatto molto rumore la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Le motivazioni sono sempre state vaghe e mai esaustive. Ci ha sperato Silvia Toffanin che, nella puntata di domenica 19 gennaio di Verissimo, ha inviato proprio Poalo Bonolis nel suo salotto.

Paolo Bonolis non vuole parlare a Verissimo del suo divorzio

Il conduttore di Avanti un altro è arrivato su Canale 5 con tante buone intenzioni. Nell'intervista avrebbe voluto parlare solo dei suoi successi professionali, della famiglia e dei nuovi progetti lavorativi, ma Silvia Toffanin ha toccato comunque la sfera personale.

"I miei genitori si sono trasferiti a Roma perché i nazisti bombardavano tutto, tranne San Pietro. Andavano a nascondersi sotto il colonnato del Bernini, si sono conosciuti da piccoli. Dal loro amore sono nato io", ha rivelato Bonolis, dopo che sullo schermo sono state mostrate alcune immagini dei genitori.

L'atmosfera si è incrinata quando è apparsa una foto del conduttore con la sua ex moglie, Sonia Bruganelli. "Ma come va, avete trovato un equilibrio?", domanda la Toffanin.

"Me l'avevi detto che qui avremmo parlato di 'Avanti un altro', vero?", ironizza Paolo Bonolis. Poi continua: "Così funziona, che ti devo fare? Sic transit gloria mundi", un modo come un altro per rimarcare, con ironia e una punta di amarezza, quanto il gossip possa travolgere tutto, anche una carriera stellare come la sua.

Con poche parole, Bonolis glissa sulla sua situazione con Sonia Bruganelli e preferisce spostare su altro l'attenzione. Il conduttore pare che, al momento, sia proiettato solo sul lavoro mentre Sonia Bruganelli ha animato l'edizione dei record di Ballando con le stelle e ha intrapreso una relazione con Angelo Madonia.

Sul finire dell'intervista, Bonolis ha raccontato di una chiamata molto divertente avuta con Mike Bongiorno e ha espresso tutto il suo amore per i figli, mostrando un post che lui ha condiviso sui social.