Panda su Rai 2: trama e cast del finale di stagione in onda stasera 22 luglio 2024

Terzo ed ultimo appuntamento su Rai 2 di Panda, la nuova serie poliziesca francese che la Rai trasmette in anteprima assoluta. Questa sera, 22 luglio, andranno in onda il quinto e il sesto episodio che concludono la prima stagione. Ecco la trama e il cast e quello che vedremo stasera a partire dalle 21:20. In primavera è stata girata la seconda stagione di Panda, grazie all'ottimo riscontro in termini di ascolto che la serie ha avuto in patria

Sinossi della serie e trama degli episodi del 22 luglio

Victor Pandaloni, soprannominato Panda, è un ex poliziotto che si è ritirato dalla professione per vivere con suo figlio adottivo, Roman, in un angolo remoto e pacifico della Camargue gestendo un piccolo bar sulla spiaggia. Tuttavia, la sua tranquillità finisce quando il suo passato lo raggiunge, costringendolo a tornare in servizio, ma alle sue condizioni: senza violenza, senza armi e, soprattutto, non troppo presto al mattino. Tutto ciò infastidisce la sua collega Lola che è molto più rigorosa di lui.

Nel primo episodio di questa sera, intitolato Omicidio al parco acquatico il protagonista viene chiamato ad indagare quando il cadavere della proprietaria del parco AquaParadise viene trovato in una piscina, la donna è stata assassinata. Panda inserisce nella lista dei sospettati il marito, con cui era in crisi; il bagnino (anche amante della donna) e il custode notturno, giocatore d'azzardo. Poco dopo la faccenda rischia di complicarsi quando una delle donne addette alle pulizie sparisce senza lasciare tracce ma lasciandosi dietro la figlia di pochi mesi.

Julien Doré e Ofelia Kolb in Panda

A seguire l'episodio Missione Zen. Un ritiro Zen viene scosso dalla morte di uno dei partecipanti: Ben, 19 anni, muore e la causa potrebbe essere un ictus. Sembra che il ragazzo abbia cessato di vivere per cause naturali, ma poi viene trovato uno strano messaggio scritto da Benjamin negli ultimi istanti della sua vita. Panda decide di indagare, convinto che si trovi di fronte ad un caso di omicidio ben orchestrato.

Cast di Panda