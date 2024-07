Panda è la nuova serie di Rai 2: quando va in onda, la trama dei primi episodi, il cast

Panda è la nuova serie poliziesca che Rai 2 manda in onda stasera in prima visione assoluta alle 21:20 per tre settimane. Il progetto, infatti, è composto da soli sei episodi, ogni sera l'azienda di Viale Mazzini ne manderà in onda due. Ecco la trama e il cast e quello che vedremo questa sera. In primavera è stata girata la seconda stagione di Panda, grazie all'ottimo riscontro in termini di ascolto che la serie ha avuto in patria.

Sinossi della serie e trama degli episodi dell'8 luglio

Victor Pandaloni, soprannominato Panda, è un ex poliziotto che si è ritirato dalla professione per vivere con suo figlio adottivo, Roman, in un angolo remoto e pacifico della Camargue gestendo un piccolo bar sulla spiaggia. Tuttavia, la sua tranquillità finisce quando il suo passato lo raggiunge, costringendolo a tornare in servizio, ma alle sue condizioni: senza violenza, senza armi e, soprattutto, non troppo presto al mattino. Tutto ciò infastidisce la sua collega Lola che è molto più rigorosa di lui

Nel primo episodio di questa sera, intitolato Ritorno di karma Panda e Lola investigano sull'omicidio di una giovane avvenuto durante una festa sullo yacht del figlio di un uomo estremamente ricco. Inizialmente, Lola è molto scettica nei confronti di Panda, che si presenta al lavoro in ciabatte e camicie hawaiane e affronta la vita e il lavoro con un'incredibile tranquillità. Tuttavia, col passare del tempo, inizia a cambiare opinione su di lui.

Nel secondo episodio, intitolato Poli-omicida, dopo aver risolto la loro prima indagine, Panda si trova sempre più diviso tra il desiderio di tornare a fare il poliziotto e il suo bisogno di pace. Lola riesce comunque a convincerlo ad unirsi a lei in una nuova indagine su due omicidi collegati a Marina, una giovane donna che vive relazioni poliamorose.

Cast di Panda