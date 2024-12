Pamela Anderson rivela quale classico del cinema vorrebbe rifare in un remake

In una partecipazione al Criterion Closet, Pamela Anderson condivide i suoi film preferiti e rivela quale classico del cinema vorrebbe realizzare come remake.

Molti non sanno che Pamela Anderson è una grande appassionata di cinema. Durante una chiacchierata con Criterion, l'attrice e icona di Baywatch ha rivelato alcuni dei suoi film favoriti, svelando anche quale classico le piacerebbe rivisitare. La Anderson, che ha "ripulito" il Criterion Closet, ha scelto con entusiasmo una serie di titoli che spaziano dal cinema francese ai grandi registi britannici, portandosi a casa oltre dieci set, alcuni dei quali contengono più film.

I film scelti da Pamela Anderson

Tra le sue scelte figurano capolavori come La piscina di Alain Delon e Romy Schneider, Velluto blu di David Lynch, La verità di Henri-Georges Clouzot con Brigitte Bardot e Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard. Di quest'ultimo, Pamela ha svelato un aneddoto personale.

L'attrice e modella Pamela Anderson

"Questo è il motivo per cui mi sono tagliata i capelli in un pixie cut. È stato ispirato da Jean Seberg in Fino all'ultimo respiro. Pensavo che sarebbero cresciuti in pochi mesi, ma ci sono voluti anni per farli tornare alla lunghezza di prima", ha detto la Anderson.

Più avanti, Pamela ha parlato con entusiasmo della sua passione per il cinema e l'arte, condividendo anche il suo apprezzamento per la pubblicazione di classici del cinema in home video da parte di Criterion. "Quando lavoravo a Playboy, ero quella che si sedeva per terra alla Samuel French, leggendo Tennessee Williams, Eugene O'Neill e Sam Shepard. Non so perché, ma amavo molto i film, il teatro e il teatro musicale. Sono così entusiasta di essere qui e felice di essere stata invitata. Non credo che la gente si aspetti che io sia una così grande cinefila", ha ammesso.

Tra i suoi film più amati, la Anderson ha citato Wanda di Barbara Loden come il suo "film preferito" al momento, ma è stata la commedia romantica Tempo d'estate di David Lean, con Katharine Hepburn e Rossano Brazzi, a catturare particolarmente la sua attenzione. L'attrice ha espresso il desiderio di realizzare un remake del film, dicendo: "Sarebbe qualcosa che mi piacerebbe molto rifare".

"Non so se qualcuno penserebbe mai a me per questo, ma David Lean è un regista straordinario e io adoro Katharine Hepburn. Questo è lo stile di recitazione che amo. La passione e l'importanza del mestiere, quando la guardo, e quando guardo Elizabeth Taylor, per esempio in Improvvisamente l'estate scorsa, mi sento così ispirata. E questo è il tipo di attrice che vorrei essere. Non un'attrice contemporanea, ma un'attrice di quel tempo", ha concluso Pamela Anderson.