Pamela Adlon debutta alla regia di un lungometraggio con un film con star Ilana Glazer

Pamela Adlon compierà il suo debutto alla regia con una commedia che è stata co-scritta e sarà interpretata da Ilana Glazer.

Il progetto ha come co-sceneggiatore anche Josh Rabinowitz e il team della produzione comprende Starrpix, Ashley Fox di FilmNation Entertainment, Susie Fox e Rabinowitz.

Ilana Glazer sarà la co-protagonista del film accanto a Michelle Buteau. Il lungometraggio diretto da Pamela Adlon racconterà la storia di una donna single che, dopo essere rimasta incinta in seguito a un'avventura di una notte, si affida alla sua migliore amica, che è sposata e madre di due figli, per affrontare la gestazione e il periodo successivo.

Le riprese inizieranno nel mese di luglio a New York. Pamela Adlon è reduce dal successo della serie Better Things, di cui è stata co-creatrice, e che si è conclusa dopo aver diretto oltre 40 episodi.

Ashley Fox di FilmNation ha dichiarato: "Come fan delle classiche commedie con cui siamo cresciuti, e come madri di giovani ragazzini, siamo elettrizzati nel realizzare il film che stavamo aspettando. Questo film vi colpirà al cuore, ma solo dopo che vi farà scompisciare dalle risate in pubblico".