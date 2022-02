Pam and Tommy, Lily James: ecco come si è trasformata per diventare Pamela Anderson

Lily James si è letteralmente trasformata dal punto di vista fisico al fine di riuscire ad incarnare Pamela Anderson durante le riprese di Pam and Tommy.

Lily James ha dovuto sottoporsi ad una vera e propria trasformazione per poter entrare nei panni di Pamela Anderson per la serie Hulu Pam And Tommy: l'attrice, oltre all'ormai celebre seno protesico ed ai finti capelli biondi, ha dovuto intervenire anche su fronte, sopracciglia e dentatura al fine di poter assomigliare il più possibile alla star di Baywatch.

Pam & Tommy: Lily James nei panni di Pamela Anderson

Uno dei truccatori della serie ha recentemente condiviso nuovi dettagli relativi alla sua trasformazione: la James ha usato delle faccette dentali, ha coperto le sue folte sopracciglia per poter disegnare a matita le iconiche sopracciglia sottili di Pamela ed ha usato una protesi per la fronte.

La squadra era composta dal capo del reparto trucco, David Williams, dal capo reparto capelli, Barry Lee Moe, e dal makeup designer degli effetti speciali Jason Collins. "Lily ha queste sopracciglia folte e stupende che sono bellissime ma che non andavano bene, quindi le abbiamo coperte, colorate e abbiamo messo sopra la matita. Ci siamo resi conto che questo ci ha avvicinato molto a Pam", ha spiegato Williams.

Pam & Tommy: Lily James e Sebastian Stan in una scena

"Abbiamo anche usato una protesi per la fronte, che le ha permesso di alzare l'attaccatura dei capelli e di coprire le sopracciglia naturali", ha continuato il capo del reparto trucco. "Oltre a queste cose abbiamo anche aggiunto unghie acriliche, che Pam usava spesso, e un rossetto degli anni novanta. Ci volevano quattro ore per prepararla ogni mattina."