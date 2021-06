Palinsesti RAI1 2021/2022, il calendario con le date dei programmi TV in prima serata

I palinsesti di Rai1 per la stagione 2021/2022 hanno annunciato due novità, tra i programmi in prima serata, e tante gradite conferme: ecco il calendario con le date di partenza.

La presentazione dei palinsesti di RAI1 2021/2022 è stata l'occasione per annunciare molte novità in arrivo nel calendario degli spettatori del servizio pubblico. Se l'approdo di Alessandro Cattelan nella prima serata ora ha finalmente una data, c'è sicuramente grandissima attesa per quello che si deciderà per il Festival di Sanremo e l'Eurovision, che non hanno ancora un conduttore.

Ecco il calendario con le date di inizio dei programmi di Rai1 in prima serata: