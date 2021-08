Pagliacci: stasera su Rai3 Pippo Baudo e Antonio Di Bella raccontano l'opera dall'Arena di Verona

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda Pagliacci, l'opera composta da Ruggero Leoncavallo, in scena all'Arena di Verona, commentata per l'occasione da Pippo Baudo e Antonio Di Bella.

Pippo Baudo e Antonio Di Bella tornano a raccontare l'opera dall'Arena di Verona, spiegando e commentando "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo, che Rai Cultura propone in prima tv in un allestimento che è un omaggio al grande cinema di Federico Fellini, realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Fellini Museum di Rimini.

Sul podio, Marco Armiliato e nel cast Marina Rebeka, Yusif Eyvazov, Amartuvshin Enkhbat, Riccardo Rados, Mario Cassi, Max René Cosotti e DArio Giorgelè.

La regia tv è di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Rai Cultura propone tre spettacoli registrati durante l'estate. A raccontare le tre nuove produzioni - le prime in forma scenica per l'Arena di Verona dopo la pandemia, con le scenografie digitali di D-wok - sono due testimoni d'eccezione come Pippo Baudo e Antonio Di Bella che accompagnano i telespettatori di Rai3 nella visione e nell'ascolto delle opere.